Adamantinense é descoberto como comparsa de traficante e acaba preso, diz PM

Em Lucélia, um caso de tráfico de drogas terminou com uma prisão também em Adamantina.

A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado, 18, por volta das 2h43.

A PM fazia patrulhamento pela Avenida Francisco Antonio Fortunato em Lucélia, quando viu um indivíduo de 21 anos em atitude suspeita.

Houve a abordagem. Com o rapaz a PM localizou quatro porções de maconha.

Questionado, o homem disse que a droga era dele e que em sua casa havia mais maconha na em sua casa em Adamantina.

A droga estaria escondida num pasto. Depois ele afirmou que em Adamantina a droga seria de um outro rapaz, de 20 anos.

A guarnição da PM foi até o local e debaixo de uma árvore apreendeu mais droga.

Pelo WhatsApp, a Polícia ainda comprovou que os dois traficantes negociavam a compra da maconha.

Identificado o segundo traficante, a PM apreendeu mais 16 porções de entorpecentes.

Na residência do indivíduo de 20 anos, pela Rua Padre Anchieta e com a autorização do traficante, a PM localizou duas cápsulas deflagradas de revólver calibre 32.

Diante dos fatos os dois foram presos.