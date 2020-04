AMNAP – Prefeitos realizam reunião de emergência visando reabertura do comércio

Em reunião de emergência realizada na tarde de ontem (17), em Adamantina, a AMNAP ( Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista), prefeitos da região se reuniram em busca de opções para obter junto ao governador João Doria a flexibilização das medidas adotadas pelo governo do Estado.

Doria prorrogou até 10 de maio a quarentena, o novo decreto ainda não foi divulgado devido o anterior [Decreto] estar vigente.

Com a presença de 11 prefeitos, todos os presentes concordaram que as medidas adotadas pelo governador tem de levar em consideração as diferenças dos munícipios do interior em relação a capital, e a fragilidade da economia das pequenas cidades.

– O funcionamento controlado do comércio é uma das opções apresentadas, os aspectos legais também foram discutidos, caso os municípios consigam junto ao governo do Estado um tratamento diferenciado para as cidades mais distantes dos grandes centros.

– Outra preocupação apresentada pelos prefeitos é a recomposição do ICMS para que os municípios possam honrar seus compromissos.

O tratamento diferenciado, a fragilidade do comércio, e o quase certo fechamento de muitos negócios de pequeno porte, ganharam força, caso o governo persista com as medidas restritivas que não observam as especificidades das pequenas cidades, e a distância que elas se encontram dos grandes centros.

Os prefeitos encaminharam ofício ao governador João Doria, reiterando o pedido de flexibilização do comércio, constante no “Manifesto da AMNAP”, do dia 27/03/2020.

Em vídeo conferência com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholli, os prefeitos apelaram para sua interferência junto ao governador, deixando claro os danos irreversíveis, que a ausência de um tratamento diferenciado para os municípios de pequeno porte pode provocar.

Encerrando a reunião, os prefeitos decidiram que tentarão promover um encontro com todas as Associações do Estado através da Associação Paulista de Municípios, objetivando o retorno das atividades comerciais de suas cidades.

Estiveram presente os seguintes prefeitos:

– Márcio Cardim – Adamantina

– Manoel Rosa – Bastos

Wilson Fróio Jr. – Flórida Paulista

João Soares dos Santos – Inúbia Paulista

Silvio Ushijima – Irapuru

Valdir Dantas de Figueiredo – Mariápolis

Edmar Carlos Mazucato – Osvaldo Cruz

Gilmar Martin Martins – Parapuã

Ricardo Rived Garcia – Sagres

Caio Kanji Pardo Aoki – Tupã

Alexandre Tassoni Antônio – Tupi Paulista

O presidente da AMNAP, Edmar Carlos Mazucatto, e o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, concederam entrevista ao site clikar, nela reiteraram não poder aceitar a prorrogação das medidas adotadas pelo governo do Estado sem uma flexibilização para os pequenos municípios.