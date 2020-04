NECRIM de Adamantina inicia audiências por vídeo conferência

A Polícia Civil, por meio do Núcleo Especial Criminal de Adamantina (Necrim), iniciou nesta sexta (17) a realização de audiências por meio de videoconferência.

A Delegada de Polícia, Drª Laíza Fernanda Rigatto Andrade, já realiza audiências de conciliação no referido núcleo utilizando tecnologias existentes que propiciem o entrosamento de ambientes virtuais e reais, mas que tenham o foco em ser de fácil acesso ao cidadão, como utilização de consagrados aplicativos de mensagens e vídeos.

Tal mudança se deve ao fato da pandemia do Covid-19 e visa, precipuamente, a manutenção e adaptação da prestação do trabalho de Polícia Judiciária com o enfoque na proteção do cidadão e dos policiais, em épocas de isolamento social. A inovação em Adamantina segue os passos do pioneirismo do Necrim de Presidente Venceslau, capitaneado pelo Delegado de Polícia Dr. Everson Aparecido Contelli.