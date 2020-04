Feriado de Tiradentes altera atendimentos de repartições públicas

Devido ao feriado de Tiradentes nesta terça-feira (21) e conforme o Decreto Nº 6.108, de 19 de março de 2020, o funcionamento de algumas repartições públicas será alterado. Devido a pandemia da COVID-19 no Brasil, os atendimentos da saúde serão realizados por sistema de plantão na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), como acontece nos sábados e domingos.

Confira abaixo as mudanças:

Coleta de Lixo – Por se tratar de um serviço essencial, ficará suspenso apenas na terça-feira (21). Nos outros dias a coleta será realizada normalmente.

Creches e Escolas Municipais – As aulas da Rede Municipal de Educação estão suspensas até dia 22 de abril, seguindo as orientações do Estado de São Paulo e o Decreto Municipal 6.131, de 07 de abril de 2020.

Feiras – Não há feira livre nas segundas e terças-feiras. Na quarta-feira (22), o início feira será às 14h com término às 18h.

Saúde – O Pronto Socorro da Santa Casa funcionará normalmente, plantão 24 horas.

O Centro de Saúde e a UBS Vila Cicma, funcionarão no sábado (18), domingo (19), segunda-feira (20) e terça-feira (21), no regime de plantão das 7h às 17h, devido a pandemia da COVID-19.

Para entrar em contato durante o plantão ligue no (18) 3502-3145 ou no (18) 3502-3149.

Ganha Tempo – Devido ao feriado, os serviços do Ganha Tempo de Adamantina estão suspensos. Retornando na quarta-feira (22), com atendimentos realizados pelo telefone (18) 3522-1764, das 9h às 12h.