Exército pede levantamento sobre capacidade de sepultamentos

O Exército enviou ofício para as prefeituras do Rio , no início do mês, pedindo informações sobre o número de cemitérios, de sepulturas e a capacidade de enterros diários de cada município.

Em nota, o Comando Militar do Leste informou que o objetivo do ofício enviado foi “tão somente coletar dados para um dos cenários levantados”, dentro das possibilidades que podem vir a acontecer no decorrer da atual pandemia do novo coronavírus.

“O Comando Conjunto Leste, ativado pelo Ministério da Defesa no contexto do emprego das Forças Armadas contra a Covid-19, planeja sua atuação com base no levantamento de cenários hipotéticos, visando mitigar os efeitos nocivos da pandemia junto à sociedade”.

O órgão afirma que está “atento à evolução da pandemia do Coronavírus (Covid-19), sob a ótica da missão constitucional do Exército Brasileiro e da proteção da Família Militar, apoiando o esforço nacional de combate à pandemia”, reiterando o empenho no combate ao coronavírus em colaboração com outros órgãos e agências.

Ofício

O prefeito de Três Rios, Josimar Salles, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual informa que recebeu o documento (16), por meio do chefe do serviço militar da cidade. No ofício, classificado como urgente, e assinado pelo coronel Luis Mauro Rodrigues Moura, chefe da Seção de Serviço Militar, é feita a solicitação de dados estatísticos.

“Em atenção ao documento contido na referência, solicito aos senhores chefes de Postos de Recrutamento e Mobilização, com apoio das Juntas de Serviço Militar, que seja realizado um levantamento de dados estatísticos referentes a quantidades de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários, em suas respectivas áreas de responsabilidade”, diz o documento exibido por Salles.

O texto especifica que se trata de uma contingência devido à emergência sanitária provocada pelo novo coronavírus. “As informações solicitadas são para fins de consolidação e resposta ao Departamento-Geral do Pessoal, referente à Pandemia Covid-19”, mostra o trecho destacado pelo prefeito de Três Rios.

Salles finaliza o vídeo afirmando que tem tomado todas as providências para evitar o contágio pelo novo coronavírus na cidade e diz consciência dos sacrifícios enfrentados “nos próximos meses e quem sabe até nos próximos anos”.

“Diante de um documento como esse, vindo de uma instituição das mais respeitadas do Brasil, o Exército Brasileiro, pedindo informações sobre o número de cemitérios, o número de sepulturas, a nossa capacidade para poder sepultar pessoas, eu não posso, de forma alguma, afrouxar as nossas medidas. Porque se o Exército está perguntando isso, é porque estão fazendo um levantamento estatístico justamente diante a uma possibilidade de um caos na nossa saúde pública. Não apenas no Brasil, mas nós estamos acompanhando no mundo”.

Rio

A Coordenadoria de Cemitérios da prefeitura do Rio , órgão da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma), confirmou o recebimento do ofício e informou que, “desde a semana passada, já respondeu a todos os questionamentos do Ministério da Defesa”.

Segundo o órgão, a capacidade de vagas nos 21 cemitérios da cidade, entre públicos e privados, está “totalmente adequada para o momento atual”. “Além disso, bem antes da pandemia do coronavírus, as administrações dos cemitérios, tanto as concessionárias que administram os públicos quanto as administrações dos particulares, têm investido em ampliações de novas vagas para sepultamentos ou cremações”, informou a coordenadoria.

A Seconserma já orientou os cemitérios a mudarem suas rotinas por causa da covid-19. Para evitar aglomerações, alguns cemitérios privados, como o da Penitência, no Caju, estão realizando velórios online e ao ar livre.