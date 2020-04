ARTIGO: UMA PROVÍNCIA CONTRA O ISOLAMENTO…

“Podemos ser depressível sim, mais também podemos ser grato pela vida que temos, pôs muitos que estão mortos querem estar vivo.” (flavioFróes,Matazael)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se escrever que a PROVÍNCIA continua mais atual do que nunca em ritmo de QUARENTENA, tal qual as orientações do BOZZONARO para com as diretrizes contrárias ao cenário de ISOLAMENTO…

Não é possível que depois de tantos avisos, orientações e solicitações das autoridades nas áreas pública e sanitária, bem como, de outras organizações afins aos objetivos e necessidades do ISOLAMENTO para o bem estar social da PROVÍNCIA, permanece quase tudo na mesmice de sempre…

Os/as PROVINCIANOS/AS continuam circulando sem mais e sem menos pelas ruas, avenidas e ladeiras, ainda, transformando a região central em tempo de compras sem COMÉRCIO e assim por diante…

Além de menos, não se pode esperar muito das unidades de saúde disponibilizadas na PROVÍNCIA, tendo em vista as exigências médicas para os casos do CORONAVÍRUS em meio aos desencontros entre a oferta e a procura, tal quais as REGRAS DO MERCADO…

Também, basta rever as PLANILHAS das últimas eleições para saber o porquê desta falta de compromisso com o social neste novo tempo novo, haja vista que o COISO recebeu quase 80% dos votos válidos, portanto, acredito que está mais do explicado tais idas e vindas da comunidade provinciana em tempo de QUARENTENA com ISOLAMENTO…

Ainda, acredito que é EXIGIR DEMAIS nestas condições desta comunidade local com suas MENTES BOVINAS em benefício dos seus próprios interesses que estão acima do BEM e do MAL, talvez, do BOM e do MAU…

Entretanto, daqui pra frente tudo pode ocorrer em todos os cantos da PROVÍNCIA, tendo em vista a movimentação na região central e nos bairros da cidade, considerando que essas pessoas “não estão nem aí” para a PREVENÇÃO SOCIAL e continuam suas vidas como se nada tivesse ocorrendo neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Os recursos necessários para o combate são limitados em todas as áreas de atuação para uma PREVENÇÃO efetiva e eficaz das organizações que estão na linha de frente, todavia, a melhor alternativa continua sendo o ISOLAMENTO SOCIAL em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de pós-globalização do CORONA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.