UniFAI abre inscrições para dois editais de bolsas do Pibic

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) informa que estão abertas as inscrições para o processo de seleção de estudantes para bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), referentes ao ano 2020/2021. O valor das bolsas segue tabela estipulada pelo CNPq.

“As bolsas do Pibic, tanto do CNPq como as da UniFAI, são de grande valia para o aluno. Além de se envolver com a pesquisa, adquirindo mais conhecimentos sobre determinado tema, o aluno recebe um auxílio que certamente ajuda muito principalmente no período econômico que estamos vivendo”, comentou o reitor da UniFAI, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva.

São cinco vagas disponíveis e todos os alunos da Instituição estão aptos a participar, contanto que tenham concluído o mínimo de 40% do curso de graduação que está matriculado. Não será permitida a inscrição de alunos com previsão de término de curso durante a vigência da bolsa, que será de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021.

Os interessados devem procurar um professor doutor como orientador para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. As inscrições se encerram às 17 horas do dia 5 de junho, uma sexta-feira, e podem ser feitas, após o retorno às atividades normais na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no Câmpus I da UniFAI, e permanentemente, encaminhando a documentação necessária ao e-mail propesquisa@fai.com.br, com cópia para pos@fai.com.br.

Todos os professores doutores estão aptos a se inscreverem no processo de Seleção de Projetos, bastando atender o chamamento expresso no Edital 010/2020, no Portal da UniFAI (www.unifai.com.br) e apresentar a documentação necessária. O período de inscrição segue até 5 de junho para os interessados atuarem enquanto Orientadores de Acadêmicos.

O Edital do processo seletivo do Pibic/CNPq/UniFAI pode ser acessado no Portal da UniFAI. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail propesquisa@fai.com.br.

Pibic/UniFAI

Também estão abertas as inscrições para a seleção de propostas no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (Pibic/UniFAI), ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UniFAI, fomentado pela Reitoria da Instituição e aprovado pela Câmara Municipal por meio da Lei nº 3.195/2019.

O objetivo do Pibic/UniFAI, segundo o Edital 009/2020, é fomentar oficialmente a participação de estudantes de graduação com bom rendimento acadêmico, nas diversas áreas ou linhas de pesquisa.

Para isso, os estudantes interessados devem apresentar um plano de trabalho com mérito técnico-científico, orientado por professores mestres ou doutores da Instituição, no mesmo formato e adotando os mesmos critérios do Pibic do CNPq.

Neste caso, são 12 vagas disponíveis, sendo três para cada Departamento Acadêmico (três para Exatas e Agrárias; três para Biológicas e da Saúde; três para Humanas; e três para Medicina), e todos os alunos da Instituição estão aptos a participar, contanto que possua frequência igual ou maior que 75% e mostre bom desempenho no Histórico Escolar, com o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) apresentando nota média superior a 7,0. A vigência da bolsa, no valor de R$ 400 mensais, será de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021.

Os professores mestres e/ou doutores que estiverem aptos a se inscreverem no processo de Seleção de Projetos, poderão obter mais informações a partir do chamamento expresso no Edital 009/2020, no Portal da UniFAI (www.unifai.com.br) e apresentar a documentação necessária. O período de inscrição segue até 5 de junho para os interessados atuarem enquanto Orientadores de Acadêmicos.

O Edital do processo seletivo do Pibic/UniFAI pode ser acessado no Portal da UniFAI (www.unifai.com.br). Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail propesquisa@fai.com.br.

O Pibic

De acordo com o CNPq, o Pibic visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica.

A cota de bolsas de IC é concedida diretamente às instituições e estas são responsáveis pela seleção dos projetos dos pesquisadores orientadores interessados em participar do Programa.