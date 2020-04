Suspeito é preso pela segunda vez após abrir fechadura de camburão do carro da PM e escapar

Um homem, de 28 anos, fugiu e foi preso duas vezes, nesta quarta-feira (15), em Marmeleiro, no sudoeste do Paraná. Em uma das fugas, de acordo com a Polícia Militar (PM), ele abriu a fechadura do camburão e fugiu algemado.

Uma operação policial foi deflagrada na cidade para prender o suspeito, que é investigado por roubos em Santa Catarina e no Paraná. Operação Durante as primeiras buscas, os policiais usaram helicóptero e cães farejadores cercaram a casa do homem, ainda de madrugada, mas, conforme a polícia, ele já havia escapado. As equipes, então, iniciaram buscas pelo bairro Jardim Bandeira. Horas depois, as equipes encontraram o fugitivo, que trocou tiros com os policiais e correu para um matagal. O homem invadiu uma casa, onde estava uma moradora. No local, segundo a polícia, ele tentou se esconder em uma churrasqueira e foi encontrado no forro da casa. Após ser preso, enquanto os policiais faziam o Boletim de Ocorrência (B.O.), dentro do destacamento, o preso foi mantido trancado no carro da PM. Buscas com barco e helicóptero A polícia informou que o homem correu em direção ao Rio Marmeleiro. Os policiais fizeram buscas durante toda a tarde. Um helicóptero da Polícia Civil de Santa Catarina chegou a sobrevoar a mata entre as árvores, durante as buscas ao suspeito. Outra equipe policial utilizou barco para procurar o homem. Quando foi encontrado e preso novamente, no início da noite, o homem ainda estava com as algemas. Na casa do suspeito, os policiais apreenderam uma espingarda, uma televisão e um celular roubado. O carro da Polícia Militar, de onde o homem fugiu, passou por perícia. Após ser preso pela segunda vez no mesmo dia, segundo a PM, o suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Francisco Beltrão em um carro policial que possui dois cadeados. Segundo os policiais, ele conseguiu passar as mãos que estavam algemadas nas costas para a frente do corpo, arrebentou a fechadura e fugiu.