Campanha “Juntos Somos Mais fortes” do Lions de Adamantina arrecada produtos de higiene pessoal

Diante das dificuldades que muitas famílias vem enfrentando, em virtude das paralisações geradas pela pandemia do novo Coronavírus, o Lions Clube de Adamantina se mobilizou mais uma vez em prol dos mais necessitados.

Por meio da Campanha “Juntos Somos Mais Fortes”, o Lions inicia um movimento solidário para arrecadação de produtos de higiene pessoal para ajudar as famílias e instituições de Adamantina.

Poderão ser doados: papel higiênico, sabonete, escova de dente e pasta de dente. As doações poderão ser entregues no Fundo Social de Solidariedade, localizado na alameda Armando Sales de Oliveira, n°. 51, próximo ao Posto de Saúde central.

Além disso, os (as) companheiros (as) do Lions Clube estarão indo buscar as doações. Basta entrar em contato pelo telefone: (18) 99722-5790 e informar o endereço que uma equipe vai deslocar para recolher os donativos.

O presidente do Lions Clube, Paulo Peres, ressalta a importância da união de toda a comunidade neste momento que tem sido difícil para toda a população.