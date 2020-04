Semáforos de Adamantina serão modernizados

A prefeitura de Adamantina deu início na tarde de ontem (14), os trabalhos de substituição e modernização dos semáforos.

O secretário de Planejamento, João Vitor Marega, esclareceu que o projeto atende uma solicitação do Ministério Público de Adamantina, e faz parte do convênio “Respeite a Vida” do Detran, que destinou mais de R$ 450 mil reais para o projeto.

Na primeira etapa, serão substituídos os semáforos do cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida Santo Antônio, e Avenida Rio Branco cruzamento com a Joaquim Nabuco.

Sobre o funcionamento, Marega esclareceu que o modelo escolhido foi o “Totem”, mais modernos e bonitos, além de contar com o tempo destinado ao pedestre.

Além desse trabalho, será executado o serviço de revitalização de rotatórias, e um programa de educação no trânsito.