Mais dois casos suspeitos de COVID-19 são registrados no município de Adamantina

A Secretaria de Saúde de Adamantina informa que mais dois casos suspeitos de COVID-19 foram registrados nesta quarta-feira (15). Os pacientes estão em isolamento domiciliar, são de profissionais da saúde e colheram os exames nesta quarta-feira (15), que serão encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz.

A Secretaria ainda informa que os critérios utilizados para definir um caso suspeito em um profissional da saúde são mais rigorosos, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.



Com isso, o município de Adamantina se encontra com seis casos suspeitos de COVID-19 até o momento, que aguardam resultado dos testes.

A Secretaria de Saúde recomenda:

– Fique em casa, evite sair sem necessidade e evite aglomerações;

– Lavar bem as mãos por 20 segundos com Água e sabão e, utilizar álcool em gel quando não há torneira e sabão por perto;

– Cobrir o nariz e boca com o braço quando for tossir ou espirrar;

– Evite tocar o rosto com as mãos, principalmente olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos pessoais;

– Em casos de sintomas como tosse seca, espirros frequentes, febre e/ou dificuldade respiratória ligar para a Unidade Básica de Saúde mais próxima.