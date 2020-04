Brasil tem 14 mil pessoas que se recuperaram do novo coronavírus; 9,7 mil seguem internadas

O Brasil tem ao menos 14.026 pessoas que se recuperaram da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Outras 9.704 seguem internadas – 6.043 em estado grave. Os números são do Ministério da Saúde.

Devido à falta de testes, os números podem estar subestimados. Um paciente só pode ter classificado como “recuperado” se ele for testado para Covid – o que ocorre apenas em casos mais graves, segundo o Ministério da Saúde.

Um grupo de pesquisadores brasileiros estima que o país tenha 313 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, um número 15 vezes maior do que o registrado oficialmente.

Já o número de casos graves de Covid-19 que exigiram internação no Brasil pode ser pelo menos o dobro do registrado, segundo estimativa feita pelo Núcleo de Dados do Jornalismo da Globo com base em informações do Infogripe da Fiocruz. O total de pacientes hospitalizados pode chegar a 13 mil.

As mortes também podem ter subnotificação. O Jornal Nacional mostrou na noite desta terça (14) que médicos e familiares de pessoas que morreram com suspeita de Covid-19 afirmam que essa informação, muitas vezes, não consta na certidão de óbito. E que por causa dessa lacuna e também pela falta de testes, o número de mortes pode ser maior do que o oficial.