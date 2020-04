Rotary Internacional vai doar US$ 59.800 para Santa Casa de Adamantina

A Santa Casa de Adamantina receberá US$ 59.800 (quase R$ 300 mil) do Rotary Internacional. A boa notícia foi divulgada neste domingo (12), pelo presidente do Rotary Club local, Paul Bruning.

A iniciativa ‘Suporte à Vida’ foi iniciada no fim de 2018, na presidência de Vanderliza Sgorlon. “Um projeto grandioso para ajudar a nossa comunidade com a doação de equipamentos para salvar vidas”, destaca o rotariano.

O projeto objetiva fornecer equipamentos utilizados na sala de atendimento emergencial do Pronto Socorro da Santa Casa de Adamantina, sendo vários itens, como respiradores – úteis nesta situação de pandemia da Covid-19, por exemplo.

A proposta foi desenvolvida em conjunto com dois clubes internacionais (Alemanha-RC Willich e Estados Unidos-RC Pasco-Kennewick) e a Fundação Rotária Distrital e Internacional.

“Agora, em meados de 2020, quando o Rotary convoca a todos para ‘Conectarmos o Mundo’, estamos podendo dar a grande notícia aos adamantinenses neste momento de tamanha necessidade, que o Rotary Internacional, através da Fundação Rotária, aprovou o projeto na sua íntegra”, comemora Paul Bruning.

Agora entrará na fase de compras dos equipamentos.

“Esse projeto só foi possível graças aos esforços dos rotarianos e ao apoio que o Rotary Club de Adamantina tem recebido da comunidade nos seus diversos eventos para angariar fundos destinados a projetos como esse”, disse o rotariano. “Destacamos as ‘Empresas Cidadãs’, assim denominadas pelo Rotary para empresas que doaram US$ 1000 para a Fundação Rotária do Brasil. Desta forma essas empresas atestam seu compromisso social para com a comunidade de onde tiram seu sustento”, completa o presidente do Rotary Club local.