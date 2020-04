Fifa adiará novo Mundial de Clubes para 2022

O jornal espanhol As publicou nesta terça (14) que a Fifa (Federação Internacional de Futebol) decidiu adiar o seu novo Mundial de Clubes para junho de 2022 na China. A intenção inicial era que a competição acontecesse em junho de 2021, mas a pandemia do novo coronavírus (covid-19) fez a entidade mudar os planos.

Segundo a matéria, a justificativa para a remarcação da competição seria abrir espaço para a realização das próximas edições da Eurocopa e da Copa América, que aconteceriam em 2020, mas que foram adiadas para 2021.

A publicação diz que esta edição do Mundial de Clubes apresentará um formato diferente, com a participação de 24 equipes, que serão divididos em 8 grupos de 3. Apenas os primeiros colocados das chaves avançam para as quartas de final. A partir daí acontecem jogos únicos eliminatórios até a grande decisão.

O jornal As afirma que o super Mundial de Clubes será chamado de Super24.

A Fifa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.