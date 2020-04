Motorista de BMW e vítimas de grave acidente serão intimados

A Polícia Civil abriu procedimento para intimar os envolvidos em um acidente na tarde desse domingo na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista de uma BMW X6 que estava em alta velocidade na via acabou se envolvendo em uma batida com outros três veículos.

Ontem, a PM informou que o condutor do carro de luxo, que tem 22 anos, seria levado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), onde seria autuado por direção perigosa. No entanto, conforme o órgão, ele não chegou a ser encaminhado à delegacia de plantão porque estava hospitalizado em uma unidade do Mater Dei. As outras quatro pessoas feridas, entre elas uma criança, também estavam em unidades de saúde.

Como não foi possível colher nem o depoimento dele ou das vítimas, eles serão intimados posteriormente. As investigações ficarão a cargo da Divisão Especializada em Prevenção de Crimes de Trânsito. Além disso, os dois invólucros encontrados no carro dele, com substância semelhante a cocaína, serão examinados.

Entenda o caso

Momentos antes do acidente, uma viatura da PM terminava de fazer uma abordagem a uma moto, também na Barão Homem de Melo, quando os militares viram a X6 passar em alta velocidade. Imediatamente, saíram para tentar interceptar o veículo.

“Passou bem rápido (pela viatura), a ponto de ouvirmos a aceleração. Pensamos até que fosse um veículo tomado de assalto. Havíamos terminado a averiguação da moto e já íamos pedir prioridade na rede para o cerco e bloqueio. Mas quando peguei o rádio, ouvimos um barulho. Chegamos lá (no local do acidente), tinha três veículos e outro bastante danificado”, disse a tenente Patrícia, do 5º Batalhão da PM.

Motorista saiu sorrindo

De acordo com a militar, o condutor da BMW saiu rindo do veículo após o acidente, o que causou a revolta de populares, que tentaram linchá-lo.

“Ele desceu sorrindo. Foram para cima dele (populares), tivemos que conter todos. O motorista tentou fugir saindo correndo, tivemos que algemá-lo e colocá-lo na viatura até a chegada do SAMU”, afirmou a tenente.

Dentro da BMW foi encontrada uma garrafa de gim. Apesar disso, o teste do bafômetro do homem deu negativo. Na carteira do condutor, dois invólucros com conteúdo semelhante a cocaína também foram achados.