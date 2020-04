Médica passa mal e capota carro no centro da cidade

Um capotamento de veículo foi registrado na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 10h15, na Avenida Presidente Vargas, nas proximidades do cruzamento com a Rua Rondon, em Osvaldo Cruz.

Segundo informações colhidas no local do acidente, a vítima, uma médica, disse que seguia sentido Santa Casa ao Centro da cidade, quando sentiu uma tontura, perdeu o controle da direção do veículo que conduzia, um Ônix, e atingiu lateralmente um Kicks.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz compareceu ao local, porém, a vítima recusou atendimento e assinou um termo de responsabilidade.