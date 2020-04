Jovem internado com a mãe e a irmã não resiste e morre com coronavírus

Uma das três pessoas da mesma família que foram internadas com o novo coronavírus no litoral de São Paulo não resistiu e morreu. A vítima, o vigilante Luiz Fagner Dias Novaes, de 31 anos, estava inconsciente na UTI desde o começo do mês. Mãe e dois filhos contraíram o vírus ao se revezarem para acompanhar pai internado em um hospital de Cubatão (SP), após ter tido um AVC.