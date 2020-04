Carro fica destruído ao capotar em rodovia

Um capotamento de veículo foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Regente Feijó. O carro era conduzido por uma mulher de 25 anos, que não se feriu.

Conforme informou a Polícia Rodoviária, o automóvel, com placas de Presidente Prudente, transitava no sentido Presidente Prudente – Indiana, quando por motivos ainda desconhecidos a condutora perdeu o controle da direção.

O carro capotou sobre o canteiro central da rodovia. A pista não precisou ser interditada, mas recebeu sinalização do Policiamento Rodoviário com apoio da do Departamento de Estrada de Rodagem (DER).