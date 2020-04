ARTIGO: E a Província continua brincando de “faz de conta”…

“Todo profeta é lembrado sempre depois de uma desgraça, Nostradamus é um dele, nunca se lembra de um Profeta depois de uma bonança, ninguém ousa ressuscitar um Profeta para prever algo que acontece, sempre o retiram da cova depois que tudo já foi por água abaixo, isso é que me faz desacreditar em Profetas.” (Janicelio)

Sérgio Barbosa (*)

Daqui pra frente, não se sabe ao certo, ou melhor, até existe uma previsão quanto aos resultados desta CASA DA MÃE JOANA que virou a PROVÍNCIA neste período de QUARENTENA…

Aproveitando a estréia de uma nova novela em uma emissora de TV, também, pode-se escrever que além da RAINHA LOUCA que se tornou o BOZZONARO, existem centenas de RAINHAS LOUCAS com seus REIS TRANSLOUCADOS nos quatro cantos da PROVÍNCIA…

O que se percebe é uma completa ausência de compromisso com a cidadania em terras provincianas, bem como, na maioria das cidades deste PAÍS DO FAZ DE CONTA em tempo de COISO com COISAS…

Entendo que não tem como alegar a famosa frase EU NÃO ESTOU SABENDO ou EU NÃO SABIA, pois, existe uma overdose de informações em todos os meios de comunicação em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL PARA O LOCAL em tempo de pós-globalização midiática…

Desta forma, a PROVÍNCIA continua com a MESMICE DE SEMPRE quanto aos AVISOS das autoridades médicas e sanitárias nas áreas: municipal, estadual e federal, bem como, quanto às notícias que são veiculadas dos acontecimentos com resultados trágicos em todos os Continentes…

O que se pode esperar de uma MANADA DESORDENADA que percorre as ruas e avenidas provincianas com a benção da RAINHA LOUCA e seus COISOS com COISAS…

O poder público local está entre a CRUZ E A ESPADA por causa da QUARENTENA decretada pelo Governo Estadual, assim, fica entre o poder estadual e os/as empresários/as provincianos/as, pois todos/as querem defender o seu lado, ainda, de um jeito ou de outro…

O cenário está CAÓTICO em todos os sentidos e em todas as áreas do mercado, assim, as ORGANIZAÇÕES estão revendo todas as suas projeções para fazer frente aos desencontros que o CORONAVÍRUS está causando, entretanto, TODO CUIDADO É POUCO daqui pra frente…

Os avisos e recados estão em todas as REDES SOCIAIS para reforçar que a PREVENÇÃO, ainda é o MELHOR REMÉDIO para a sociedade em geral, porém, faz-se necessário registrar outra máxima do dito popular para tais casos, a saber: QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.