Vereador quer que a Prefeitura prorrogue prazo para pagamento de impostos

Através de requerimento apresentado na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Adamantina, o vereador Aguinaldo Galvão (DEM), solicitou que a Prefeitura envie para o legistivo informações sobre uma possível prorrogação no prazo de pagamentos de impostos.

Em conversa com a nossa reportagem na tarde desta quinta-feira (9), Aguinaldo Galvão informou que o pedido de informações se faz necessário tendo em vista a pandemia de Coronavírus enfrentada em Adamantina e outras cidades da região que tem causado verdadeiro prejuízo aos munícipes, principalmente aos que trabalham informalmente.

“Temos que pensar nos comerciantes, munícipes e aqueles que estão sendo afetados pela paralisação de serviços em nossa cidade e região e a prorrogação do prazo de pagamento dos impostos de IPTU, ISS e outras taxas seria uma das maneiras de amenizar a situação e garantir que estes possam cumprir com o pagamento em data oportuna estabelecida pela Prefeitura”, destacou o vereador Aguinaldo Galvão.

O vereador destacou ainda que caso a Prefeitura ainda não tenha nenhum plano ou trabalho sendo desenvolvido neste sentido, vai pleitear junto ao chefe do Executivo a prorrogação do prazo e outros benefícios para os contribuintes adamantinenses visando amenizar os problemas causados com a pandemia do Coronavírus.