Prefeitura de Adamantina recebe doação da Fama Aviação Agrícola

Diante da pandemia do COVID-19, a empresa Fama Aviação Agrícola, do município de Adamantina realizou a doação de 1.000 litros de álcool 70%, 1.000 unidades de luvas de vinil, 1.000 unidades de toucas descartáveis e 30 máscaras PFF2 de proteção individual.

Os materiais foram destinados para a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e para a Secretaria de Saúde do município, por intermédio da prefeitura, com a colaboração do Secretário de Planejamento e Desenvolvimento, João Vitor Marega.

Segundo os sócios da Fama Aviação Agrícola, Rogério Guido (Lelo) e Gustavo Endo Yamaguchi, esse momento de pandemia deve ser de muito cuidado, união e solidariedade. “Diante de um momento preocupante, temos a missão de ajudar quem mais precisa. A doação permitirá uma melhor prevenção para nossos profissionais da saúde”, completam.