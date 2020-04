Prefeitura de Adamantina declara estado de calamidade pública

A Prefeitura de Adamantina declarou nesta quinta-feira (09) estado de calamidade no município para enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Conforme o Decreto Nº 6.133, de 09 de abril de 2020, segundo a Secretaria de Finanças do município por conta das ações emergenciais tomadas devido a pandemia, as finanças públicas e metas fiscais podem ser comprometidas pela redução de atividade econômica.

As disposições contidas no Decreto N° 6.115, de 23 de março de 2020, que declara situação de emergência no município, ficam mantidas. O poder executivo irá enviar uma solicitação à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o reconhecimento do estado de calamidade pública no município.

A Prefeitura de Adamantina reforça a importância do isolamento social neste momento de pandemia. Pedimos a população que sigam a quarentena e tomem os devidos cuidados para a prevenção da COVID-19.