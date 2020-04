DR. TAIRO HOSOUME: Abril é o mês de prevenção e combate da cegueira

O mês de abril, é reservado para as atividades de prevenção e combate da cegueira, campanha esta que recebe o nome de “Abril Marrom”. De acordo com o renomado oftalmologista adamantinense Dr. Tairo Hosoume, da Clínica Hosoume, a conscientização é a melhor ferramenta para o combate a cegueira, alertando sobre sua prevenção através do diagnóstico e tratamento precoces e possibilidade de reabilitação.

Dr. Tairo explica ainda que o mês de abril, foi escolhido para a campanha por ser o mês em que se comemora o Dia Nacional do Braille e a cor marrom, por ser a cor de íris mais frequente nos olhos dos brasileiros.

“A visão é responsável por cerca de 80% das informações que recebemos do ambiente ao nosso redor e por isso um importante fator de estimulação. As crianças cegas apresentam, com frequência, atraso em vários campos do seu desenvolvimento como: motor, linguagem, cognitivo, afetivo, entre outros”, diz Dr. Tairo.

Vale destacar que cerca de 60% das doenças oculares que causam cegueiras são tratáveis, sendo que 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados ou tratados se diagnosticados com mais antecedência.

“Existem muitas causas de cegueira na infância que poderiam ser evitadas, através da prevenção ou tratamento precoce. Em nosso meio as principais são: catarata, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, toxoplasmose congênita, erros de refração e ambliopia, causada por erros refrativos, estrabismo, obstrução do eixo visual”, alerta.

