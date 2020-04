Covid: idosa de 84 anos recebe alta em Botucatu

Nesta quarta-feira (8), Lucy Pinheiro Machado Corvino, 84 anos, moradora de Botucatu, que foi diagnosticada com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, recebeu alta do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) após 13 dias de internação na enfermaria.

A paciente é mãe de um cabo lotado no Pelotão do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Ela foi internada no HC em 27 de março e é a primeira pessoa da cidade que integra o chamado grupo de risco curada da doença.

Na saída, Lucy foi aplaudida pela equipe de saúde do hospital. “Com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, estou boa e muito feliz de poder voltar para a casa”, declarou à assessoria de imprensa do HC.

Em boletim divulgado ontem, o HC informou que quatro pacientes com a Covid-19 seguiam internados na enfermaria e outros quatro, também positivos, permaneciam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Outros 17 pacientes com suspeita da doença estão internados na enfermaria. Também ontem, o HC registrou a morte de um homem de 64 anos, morador de Laranjal Paulista, em decorrência da Covid-19.