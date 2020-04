Coronavírus: Brasil tem 17.857 casos confirmados e 941 mortes

O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 17.857 e o total de mortes chega a 941. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta quinta-feira. No último balanço do governo, na quarta-feira, o total de infectados chegava a 15.927, com 800 mortes confirmadas.

De acordo com o novo balanço, foram registradas 141 novas mortes nas últimas 24 horas. Em relação aos dados de quarta-feira, o aumento no número de mortes foi de 18%.

O número de casos novos confirmados da doença aumentou 12% em relação ao total de quarta-feira. Foram 1930 casos novos em 24 horas.

A taxa de letalidade, relação entre o número de casos e o número de mortes, cresceu mais uma vez no balanço de hoje, passando para 5,3%. Ontem, esse índice era 5%.

Sâo Paulo continua com o maior número de infectados no país, com 7.480, além de 496 mortes. Em seguida vem Rio de Janeiro, com 2.216 diagnosticados e 122 óbitos.

Ceará aparece na terceira posição em relação ao número de casos: são 1.425 diagnosticados até o momento, com 55 mortes. Apesar de ter menos infectados, 555, Pernambuco registrou um óbito a mais que o estado vizinho: 56.

A lista de estados com mais infectados conta ainda com Amazonas (899) e Minas Gerais (655).