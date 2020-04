Secretaria Municipal de Educação repassa alimentos para o Fundo Social

Nesta terça-feira (07), a Secretaria de Educação Municipal realizou a doação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade, que foram direcionados para famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas em entidades e na Secretaria de Assistência Social.

Dentre as entidades que receberam as doações estão a Casa da Sopa, Ave cristo, Pão de Santo Antônio, Igreja Nossa Senhora de Fátima e Associação dos Vicentinos. Estas entidades juntamente com a Secretaria de Assistência Social atendem 300 famílias mensalmente.

Estiveram presentes a Presidente do Fundo Social Therezinha Fredi, a Secretária de Assistência Social Andreia Regina Ribeiro e representantes das entidades.