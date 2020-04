São Paulo registra 428 mortes pelo novo coronavírus

Com as 57 mortes registradas de ontem (7) para (8), o estado de São Paulo já concentra 428 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a maioria das vítimas é homem (249 casos) e tem mais de 60 anos (68,1% do total).

Do total de mortes, a maioria ocorreu na capital, com 341 registros, segundo a prefeitura. Em seguida, aparecem as cidades de São Bernardo do Campo e Guarulhos, ambas com sete mortes cada uma.

O novo coronavírus tem se espalhado por todo o estado. Já são 136 o número de municípios que tem, pelo menos, um caso confirmado de covid-19, a doença provocada pelo vírus. Até o momento, o estado contabilizou 6.708 pessoas infectadas.

Segundo a secretaria municipal da Saúde de São Paulo, a capital paulista contabiliza 5.137 casos confirmados e 14.611 em investigação.

Ainda de acordo com a secretaria, até as 15h de hoje (8), o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu já tinha 29 leitos ocupados – 28 pacientes em leitos de baixa complexidade e um na Sala de Estabilização, equipada com recursos para tratamento de pacientes mais graves. Um paciente internado foi transferido para hospital, após agravamento clínico. Ainda devem ser admitidos mais 15 pacientes. O hospital de campanha do Pacaembu foi inaugurado na última -feira (6)Start slideshow.