REDE SETE oferece várias opções em ovos de Páscoa

O Rede Sete Supermercados de Adamantina preparou várias opções em ovos de Páscoa para seus clientes.



No interior do supermercado, um espaço dedicado aos “queridinhos feitos de chocolate” de crianças e adultos em todas as idades chama a atenção e fica difícil resistir em não levar um, dois, três ou mais ovos de Páscoa.



Para quem prefere, tem também os chocolates em barra, bombons e outros que fazem o gosto da galera.



Então não perca tempo! Corra já para o Rede Sete Supermercados de Adamantina e garanta já o seu.