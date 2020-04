UniFAI estende quarentena e antecipa recesso acadêmico para 13 a 30 de abril

A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), com aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Instituição, decidiu antecipar o Recesso Acadêmico do mês de julho para o período de 13 a 30 de abril.

A exceção se dá aos alunos do Internato do curso de Medicina (9º e 10º termos), que continuam a exercer suas atividades normalmente durante o Recesso antecipado.

A decisão se dá como mais uma medida de isolamento social, na tentativa de contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e como forma de reorganizar o calendário acadêmico do Ano Letivo 2020.



A Reitoria da UniFAI suspendeu as aulas presenciais da Instituição no dia 17 de março, atendendo às recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. Desde então, os alunos contam com conteúdos disciplinares e atividades virtuais, por meio da Central do Aluno, que pode ser acessado no Portal da UniFAI.

Já as atividades administrativas presenciais estão suspensas nos câmpus, núcleos e clínicas desde o dia 23 de março. Os servidores que podem, realizam suas tarefas à distância, em regime de home office.

Planejamento

Segundo informado pela Reitoria da UniFAI, no período de 6 a 9 de abril serão definidas, de maneira específica e após planejamento, as plataformas, técnicas e as melhores condutas para o trabalho coletivo dos docentes no retorno às atividades, caso se mantenha o período de suspensão das atividades presenciais como divulgado.

Entre os dias 13 e 24 de abril, haverá um treinamento obrigatório dos docentes em ambiente virtual previamente definido pela Pró-Reitoria de Ensino e, de 27 a 30 de abril, organização, pelos docentes, de seu ambiente virtual de trabalho com o acompanhamento e monitoramento dos coordenadores dos cursos.

A ideia é que as atividades acadêmicas e pedagógicas possam ser retomadas no dia 4 de maio, uma segunda-feira.

Facilidade no pagamento de mensalidades em atraso

Com o intuito de auxiliar os alunos que, porventura, não conseguirem manter em dia as mensalidades do primeiro semestre de 2020 em razão do impacto das medidas de contenção à pandemia da Covid-19, a Reitoria da UniFAI autorizou que esses alunos, no ato da rematrícula do segundo semestre, possam dividir o saldo devedor em até 18 prestações.

As instruções sobre esse benefício constam na Portaria nº 60, publicada na sexta-feira, 3 de abril.