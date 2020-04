DEM perde dois vereadores e cai de cinco para três representantes na Câmara

A hegemonia da bancada do DEM (Democratas) na Câmara de Adamantina terminou, após as duas baixas sofridas nos últimos dias com as saídas, primeiro, de Acácio Rocha e, em seguida, de Edinho Ruete que inclusive é o atual presidente do Poder Legislativo Municipal e foi o vereador mais votado das Eleições 2016.

Acácio oficializou a ida para o PODE (Podemos). E Edinho assinou a ficha de filiação no PV (Partido Verde).

Diante da nova composição política da Câmara Municipal, o DEM – ficando com Dinha Santos Gil, Aguinaldo Galvão e Eduardo Fiorillo – deixa de ser maioria absoluta, já que tinha cinco representantes no Legislativo, e passa

a dividir com o PV – que agora tem Edinho, João Davoli e Paulo Cervelheira – o posto de partido com maior número de vereadores, ficando cada com três. O PODE encosta neles com dois (Acácio e Alcio Ikeda Júnior). E para fechar a conta das nove cadeiras, Hélio José dos Santos que é do PL (Partido Liberal) – antigo PR (Partido da República).

Além de enfraquecer o partido que também tem o prefeito Márcio Cardim, o atual cenário legislativo deve equilibrar as votações dos projetos, em especial aqueles polêmicos de autoria do Poder Executivo.

As trocas de partidos ocorreram dentro da ‘janela de transferências’ autorizada pela Justiça Eleitoral, que ficou aberta até esta sexta-feira (3).