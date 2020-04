Covid-19: Brasil tem 114 mortes oficiais em 24 horas; 13.717 casos no total

O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 667 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil — aumento de 114 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, novo recorde registrado no período. Até ontem, eram 553 mortes.

No total, são 13.717 casos oficiais no país até agora — alta de 1.661 casos de covid-19 de ontem para hoje —, segundo o governo. Os dados anteriores indicavam 12.056 casos confirmados.

A taxa de letalidade — que compara os casos já confirmados no Brasil com a incidência de mortes — é de 4,9%.

No total, as mortes relacionadas ao vírus em cada estado são: Acre (1); Alagoas (2), Amapá (2); Amazonas (23); Bahia (12); Ceará (31); Distrito Federal (12); Espírito Santo (6); Goiás (5); Maranhão (4); Mato Grosso (1); Mato Grosso do Sul (2); Minas Gerais (11); Pará (5); Paraná (15); Paraíba (4); Pernambuco (34); Piauí (4); Rio Grande do Norte (8); Rio Grande do Sul (8); Rio de Janeiro (89); Rondônia (1); Roraima (1); Santa Catarina (11); São Paulo (371); Sergipe (4).

O único estado brasileiro que ainda não contabiliza nenhuma morte do novo coronavírus é Tocantins.

A região que mais concentra casos confirmados de covid-19, segundo o Ministério, é a Sudeste (8.138. Na sequência estão Nordeste (2.417); Sul (1.428); Centro-Oeste (783) e Norte (951).