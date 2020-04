Adamantina segue governo estadual e quarentena vai até dia 22 de abril

Nesta terça-feira (07), a Prefeitura de Adamantina, juntamente com o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus, anunciou a prorrogação do período de quarentena até o dia 22 de abril no município.

A decisão foi confirmada em coletiva à imprensa realizada na tarde desta terça-feira (7) com a presença do prefeito Márcio Cardim e secretários municipais, onde foi anunciada a manutenção das restrições às atividades e à circulação de pessoas em Adamantina.

Com essa nova decisão, as suspensões que foram previstas no decreto 6.131 de 07 de abril de 2020 continuam em vigência.

A Prefeitura de Adamantina reitera que a medida de quarentena deve ser respeitada por todos os munícipes, pois conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) o meio mais eficaz de evitar a propagação e contágio da COVID-19 é por meio do distanciamento social.

Os atendimentos presenciais em estabelecimentos classificados como não essenciais continuam suspensos em estabelecimentos comerciais da cidade bem como a realização de reuniões, festas, encontros e outras situações que resultem em aglomeração de pessoas.

Contudo, a comercialização por sites, redes sociais e/ou telefone, e realizando a entrega nas residências está autorizada.

Os estabelecimentos de atendimento essenciais devem obedecer às recomendações de higiene, limpeza e distância entre os clientes. Sendo responsáveis pelas orientações internas aos colaboradores e aos consumidores.

Para a melhor organização e para evitar as aglomerações nas ruas do município, a Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária treinará servidores públicos para orientar a população e os estabelecimentos de atendimento essencial sobre as normas que devem ser seguidas durante a pandemia.

Após a orientação, se não forem obedecidas as normas, o estabelecimento deverá ser multado. Se a desobediência a determinação for recorrente, o proprietário poderá perder o alvará.

A Prefeitura de Adamantina reforça que a forma mais eficiente de combater o Coronavírus é ficando em casa, por isso pede que aqueles que puderem permaneçam em suas residências.