Saúde informa que um caso suspeito foi descartado em Adamantina

Caso positivo de munícipe internado em Osasco não será direcionado ao município; um caso suspeito em adamantina foi descartado

O Governo do Estado de São Paulo fez a análise e correção do caso positivo de COVID-19 direcionado ao município de Adamantina. O caso não será contado para Adamantina, já que o paciente não contraiu o vírus no município. As devidas correções já foram realizadas e Adamantina não consta como município com caso positivo do COVID-19.

Nesta segunda-feira (06), foi divulgado que um dos quatro casos do município suspeitos a doença foi descartado. O paciente é um médico que apresentou sintomas e foi enquadrado como caso suspeito, com a chegada do exame negativo foi descartado. Adamantina se encontra até o momento com três casos suspeitos do Coronavírus, que aguardam os exames.