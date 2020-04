Homem “se assusta” ao ver viatura e acaba preso por tráfico

Um homem de 26 anos de idade foi preso pela Polícia Militar de Adamantina por volta das 15h15 de ontem (5).

As viaturas estavam em patrulhamento pela Rua Fioravante Spósito quando ao se aproximarem do cruzamento com a Alameda Padre Anchieta, o indivíduo ao avistar as equipes se assustou e passou a demonstrar bastante nervosismo.

Tal fato chamou a atenção dos policiais militares que optaram por abordá-lo, encontrando com o mesmo três invólucros de droga que totalizaram 26 pedras de crack prontas para serem vendidas. Também foi apreendido na casa do autor um pequeno tablete de maconha que seria fracionado.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o Plantão Policial onde permaneceu detido à disposição da Justiça.