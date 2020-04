Caminhoneiros recebem marmitex na SP-294 em Adamantina

Uma ação humanitária e social, fruto de parceria entre o Policiamento Rodoviário, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e voluntários do Fetrabens e Sindicam – Sindicato dos Caminhoneiros (regional de Pacaembu), realizou neste domingo (5) a entrega de marmitex e água mineral aos caminhoneiros que passam pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura da base da PM Rodoviária, em Adamantina.

A ação foi iniciada por volta de 11h da manhã com a participação dos envolvidos e se alongou até a entrega total dos 55 kits com marmitex e água mineral aos profissionais do transporte. A entrega, na base da PM Rodoviária, se deu pelas condições de segurança no local, sobretudo diante do habitual trânsito sob velocidade reduzida.

Essa categoria profissional tem encontrado dificuldades em se alimentar, face ao não funcionamento de muitos estabelecimentos à beira da estrada, em razão do baixo movimento e das restrições fixadas para o período de quarentena, diante do risco do novo coronavírus (Covid-19).