Adiar eleições pode abrir precedente perigoso, diz Rodrigo Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou, em entrevista exclusiva ao Canal Livre, que é favorável a adiar as eleições municipais agendadas para outubro deste ano, desde que o pleito ocorra ainda em 2020, o período vigente de mandato dos atuais vereadores e prefeitos.

Devido aos efeitos da pandemia de coronavírus, ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estudam a possibilidade de adiar as eleições para no máximo dezembro de 2020. A definição do dia do pleito deve ser tomada até junho.

Para Maia, o “mandato é sagrado, porque pode gerar problemas na democracia no futuro”, e adiar as eleições para 2021 abriria um “precedente perigoso para uma democracia jovem como a nossa”.

“Fico muito preocupado, não nesse caso, porque acho que o presidente Bolsonaro não terá maioria no parlamento nunca, mas, no futuro, uma prorrogação de mandato abre um precedente de um presidente que seja forte no parlamento encontre uma falsa briga com a China, por exemplo, e prorrogue seu próprio mandato”, afirmou Maia.

Para ele, caso a crise do coronavírus chegue até setembro, seria possível que as eleições municipais fossem realizadas no início de novembro, em vez do início de outubro, como atualmente estão previstas.