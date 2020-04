Filha pede orações pela mãe que é de Adamantina e está com coronavírus em Osasco

Uma mulher de 63 anos, adamantinense, moradora do Jardim Brasil, foi internada em Osasco, no dia 21 de março, para tratamento de problemas de saúde que, inicialmente, não possuíam ligação alguma com o Coronavírus. Porem, na setxa-feira, 03 de abril, quando colhido material para exame, ficou testado positivo para Covid-19.

Com a devida autorização da família, a Rádio Life está divulgando a foto da paciente e o seu nome. Trata-se de Maria Aquino, muito conhecida em Adamantina por trabalhar realizando eventos com sorteio de brindes nos bairros e em parceria com entidades do município.

A filha em conversa com a reportagem disse: “Minha mãe está lutando pela vida. Todos os cuidados estão sendo tomados”.

Com a saúde debilitada por conta de um enfisema pulmonar, que compromete a recuperação da paciente, ela encontra-se respirando com a ajuda de aparelhos, na UTI do hospital.

Segundo Cristiane, a filha, sua mãe é uma mulher muito ativa e alegre, que sempre trabalhou muito. Preocupada com a família, foi para São Paulo para ajudar a filha e foi lá que contraiu a doença.

A paciente passará por testes de retirada da respiração artificial para que a equipe médica possa avaliar e verificar se ela reage e volte a respirar normalmente após tais procedimentos.

Amigos e familiares estão se mobilizando em uma corrente de orações reunindo todos os adamantinenses.

A família pede a todos que puderem, independentemente da sua convicção religiosa, que intercedam em oração pela vida dessa senhora.