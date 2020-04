Idoso com suspeita de Coronavírus morre e é sepultado em Pacaembu

Um idoso de 63 anos de idade, morador de Dracena, morreu na madrugada deste sábado (4), e a Prefeitura de Dracena anunciou o óbito como suspeito de Coronavírus (Covid-19).

Apesar de ser morador de Dracena, Carlos Takahashi, morou por muitos anos em Adamantina e Pacaembu onde possui familiares e vários amigos.

Seu corpo foi sepultado em caixão lacrado na manhã de hoje no Cemitério Municipal de Pacaembu.

Apenas alguns familiares e os profissionais do cemitério estiveram presentes. A família aguardou o corpo ser sepultado do lado externo do campo santo e após a lacração com tijolos, pode se aproximar do tumulo.

A reportagem do site e jornal Folha Regional esteve presente no momento em que ocorria o sepultamento e conversou com familiares de Carlos que bastante abalados informaram que ele havia sido internado na quinta-feira e passava bem, porém, seu quadro clínico teria se agravado, resultando em sua morte.

ATRAVÉS DE NOTA OFICIAL, A PREFEITURA DE DRACENA COMUNICOU O ÓBITO SUSPEITO

A Prefeitura de Dracena, comunica o falecimento do idoso de 63 anos, morador de Dracena, que se encontrava internado na UTI em isolamento da Santa Casa de Dracena com SINTOMAS do novo Coronavírus.

O óbito ocorreu às 00h45 de hoje (04), e a Secretaria Municipal de Saúde foi notificada oficialmente às 7h21.

Ainda é aguardado o resultado do exame que está na fila do Instituto Adolfo Lutz, portanto, NÃO HÁ COMO AFIRMAR que a causa da morte seja Covid-19.

A Secretaria de Saúde informa que toda a família que teve contato direto ou indireto com este senhor, está sendo orientada a ficar em isolamento social por 14 dias, desde quando se deu a suspeita.

O sepultamento foi na cidade de Pacaembu/SP.