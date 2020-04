Adamantinense com Coronavírus está internado em Osasco

A Secretaria de Saúde de Adamantina informou no início da tarde deste sábado (4), que conforme revelado pelo site do Governo do Estado, um adamantinense encontra hospitalizado em Osasco com a doença confirmada após exames.

“Na cidade não há o registro de casos positivos. Acontece que um adamantinense que encontra-se em Osasco teve a doença confirmada e entra para as estatísticas no portal do Governo como sendo de Adamantina”, explica Gustavo Taniguchi, secretário de Saúde.

Na noite desta sexta-feira (3), chegou à ser divulgado que o paciente estaria em Adamantina, porém, o caso foi descartado pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. (VEJA AQUI)

CONFIRA O COMUNICADO ENVIADO PELA PREFEITURA

Secretaria de Saúde informa:

Adamantina, 04 de abril de 2020 – O caso positivo para COVID-19 que consta no site do Governo do Estado de São Paulo, direcionado para o município de Adamantina, se refere a um munícipe adamantinense que segue internado em um hospital na cidade de Osasco.

As equipes da Vigilância Epidemiológica do Estado e do Município estão em contato caso haja necessidade de isolamento da família do munícipe. Todas as questões técnicas serão realizadas a partir de segunda-feira (06).

Até o momento, no município de Adamantina, se encontram quatro casos suspeitos do COVID-19 que aguardam os resultados dos testes.