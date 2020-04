PM apreende três menores após furto loja em Adamantina

A Polícia Militar de Adamantina apreendeu três menores pelo ato infracional de furto cometido em uma loja da Avenida Adhemar de Barros, no centro da Cidade Joia.

O flagrante ocorreu por volta faz 0h10 desta sexta-feira (3), quando uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Jardim Brasil e avistaram dois adolescentes em um cruzamento sendo que estes ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, porém, foram alcançados e abordados.

No momento da abordagem, o COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar chamou via rádio a viatura de Adamantina comunicando um furto ocorrido em uma loja distante cerca de 1 km do local em que estava sendo feita a averiguação com os menores.

Os menores acabaram confessando o furto e ainda apontaram outros dois envolvidos. Um deles foi localizado e o outro não. A porta do estabelecimento comercial que era de vidro foi destruída pelos menores.

Foram recuperados um celular Iphone e uma caixa de som subwoofer que haviam sido dispensados pelos menores momentos antes da abordagem.

Os menores de 14, 15 e 17 anos foram levados para o Plantão Policial onde permaneceram à disposição da Justiça.

Em conversa com a nossa reportagem, o Capitão PM Julio Romagnoli parabenizou os policiais envolvidos nesta ocorrência por terem agido rápido e de forma eficiente, resultando na abordagem dos envolvidos antes mesmo que fossem comunicados sobre o furto.