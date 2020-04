João Marcos, ex-goleiro de Palmeiras e Grêmio na década de 80, morre aos 66 anos

João Marcos, ex-goleiro do Palmeiras e Grêmio na década de 80, morreu nesta quinta-feira, vítima de complicações no esôfago. Ele estava internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em São Paulo. Em 2010, o ex-atleta já havia sido internado para tratar do alcoolismo.

Depois de começar a carreira no Guarani, de Campinas, João Marcos teve passagens por São Bento e e Noroeste, até que foi transferido para o Palmeiras, em 1980. No Verdão, o goleiro ficou até 1985. João parou de atuar no Grêmio, em 1986.

Durante sua passagem pelo Palmeiras, João Marcos chegou a ser convocado para a disputa de uma partida pela seleção brasileira, em 1984. Edu Coimbra era o técnico que comandava o Brasil em um uma vitória por 1 a 0 contra o Uruguai, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.