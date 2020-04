CORONAVÍRUS: Com suspeita, mais de 500 policiais do Estado estão afastados

O estado de São Paulo ainda é o epicentro da pandemia de coronavírus no Brasil.

“A SSP informa que todo policial com suspeita ou diagnóstico do COVID-19 está devidamente afastado, conforme orientações do Comitê de Contingência do coronavírus e a Instituição acompanha seu quadro clínico, fornecendo todo o suporte necessário para sua recuperação. A pasta também tem adotado todas as medidas necessárias para garantir a proteção acerca do COVID-19, como aquisição e distribuição de novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), máscaras e luvas, para os servidores e agentes de segurança. O atual efetivo das polícias do estado de São Paulo é 112.913. Neste momento, 0,5% do efetivo das polícias do Estado está afastado.”