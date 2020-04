Morre aos 77 anos o ex-prefeito de Adamantina Sérgio Seixas

Adamantina se despede do seu ex-prefeito Sérgio Gabriel Seixas aos 77 anos de idade.

Ele estava hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia e faleceu na noite desta terça-feira (31). Ele estava hospitalizado na Santa Casa de Adamantina.

Sérgio Seixas foi o nono prefeito da Cidade Joia e exerceu seu mandato de 1 de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988, sendo marcada por grandes realizações.

Formado em engenharia, foi o responsável direto por várias obras de urbanização e infraestrutura em Adamantina, principalmente na periferia como no Jardim Brasil, além de importantes ações como a implantação do Fundo Social de Solidariedade na Cidade Joia; Serviço de Agricultura na Prefeitura (hoje Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento); o CEMA II e CEMA III; desapropriação da área do Jardim Adamantina onde foi construída a Escola Municipal Eurico Leite de Moraes; doação da área para a construção da sede da Associação Antialcoólica de Adamantina; firmou convênio com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para a instalação da Estação Experimental (hoje Polo da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio – APTA), criou a Rádio Cultura FM; firmou convênios com as prefeituras vizinhas de Flórida Paulista e Lucélia para a instalação da usina de lixo; iniciou a formação da Banda Marcial; instituiu o Arquivo Histórico Municipal; formalizou a doação de áreas de terras à LBA para a construção da sede do Centro de Convivência dos Idosos (CCI) e a creche do Jardim Tipuanas; concluiu as obras do Terminal Rodoviário de Adamantina; desapropriou e urbanizou o pátio da Feira Livre e instalou a Padaria Municipal, além de outras benfeitorias.

Sérgio Seixas foi presidente do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (CEPAM), da Fundação Prefeito Faria Lima. Na vida política, sempre foi uma referência dentro do PSDB, onde teve trânsito livre entre grandes nomes da política nacional, como o ex-governador Franco Montoro, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-governador Mário Covas, entre outros. Ainda chegou a ser candidato a deputado pela legenda.

DESPEDIDA

As despedidas do ex-prefeito Sérgio Seixas se iniciaram por volta das 6h desta quarta-feira (1), no Memorial Flor de Lótus, porém, com restrições à aglomeração de pessoas e reservado aos familiares e amigos mais próximos.

A previsão é de que às 10h, o corpo seja transladado para Marília onde será sepultado no Cemitério da Saudade daquela cidade.

LUTO OFICIAL

Através de Nota à Imprensa, emitida na manhã desta quarta-feira (1º), a Prefeitura de Adamantina lamentou o falecimento de Sérgio Gabriel Seixas, destacando sua gestão como prefeito, além de exemplar cidadão e líder político.

Conforme o decreto N° 6.122, de 1° de abril de 2020, assinado pelo prefeito Marcio Cardim, a Prefeitura de Adamantina decretou Luto Oficial no Município de Adamantina, por três dias, a partir desta quarta-feira (01) em sinal de pesar pelo falecimento.

FOTO: Erivaldo Lopes / Clikar