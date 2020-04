Polícia Militar de Adamantina prende estelionatário que fez três vítimas na cidade

Um homem de 29 anos de idade foi preso pela Polícia Militar entre o fim da tarde e o começo da noite desta quarta-feira (1), após ampla mobilização da corporação em Adamantina.

A prisão do indivíduo ocorreu na Avenida Rio Branco, centro de Adamantina, após as equipes em serviço receberem a informação de que pelo menos três pessoas haviam sido vítimas de estelionato na Cidade Joia.

A equipe conseguiu uma foto do provável autor e após algumas horas, durante patrulhamento pela área central, ele foi localizado.

Ao perceber que seria abordado, o autor tentou empreender fuga a pé, porém, a tentativa foi frustrada pela equipe policial.

Na busca pessoal foram localizados com o autor um cartão de crédito do banco do Brasil em nome de uma das vítimas, sessenta reais, um celular iPhone e uma chave de um quarto de um hotel da cidade de Adamantina.

Indagado, o criminoso confessou a pratica dos delitos e informou que no quarto do hotel teria mais objetos referentes ao estelionato.

Em vistoria no quarto foi localizado um total de R$ 1.990,00 reais em cédulas diversas, duas máquinas de cartão de crédito, um celular da marca Samsung, roupas, comprovante de saques referentes aos cartões de crédito das vítimas, 11 cartões de crédito de várias bandeiras e bancos em nome de diversas pessoas e uma moto que estava estacionada no pátio do hotel.

Foi dada voz de prisão ao autor por infringir o artigo 171 do Código Penal, crime de estelionato, permanecendo o autor a disposição da Justiça.

A Polícia agora investiga se há ligação entre os crimes praticados em Adamantina e supostas vítimas que possam ter sido vítima em outras cidades da região.