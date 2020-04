Dracena confirma primeiro caso positivo de coronavírus

A Prefeitura Municipal de Dracena, juntamente com a Santa Casa de Dracena, através do Gabinete do Prefeito Municipal, Juliano Brito Bertolini, confirma o primeiro caso de COVID-19 positivo no Município. A Prefeitura Municipal informa que foi feito Exame PCR para detecção do vírus SARS-CoV-2 junto ao Laboratório Hermes Pardini e hoje, 1º de Abril, quarta-feira, foi informado do resultado positivo do exame. A Prefeitura informa que ainda espera o resultado de segundo exame feito junto ao Laboratório Adolfo Lutz.

O paciente de 64 anos é residente de Dracena e com histórico de viagem, e encontra-se atualmente internado no leito de isolamento da UTI da Santa Casa de Dracena.

Com a confirmação do primeiro caso positivo do COVID-19, a Vigilância Epidemiológica intensificará as medidas de contenção no combate ao novo Coronavírus, inclusive tomando as medidas junto à família do paciente, que já está ciente do quadro.

O Prefeito Juliano Brito Bertolini, pede a colaboração de toda a população para seguir com rigor a todas as recomendações dadas pela OMS, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

