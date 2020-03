São Paulo bate recorde em número de mortes por coronavírus em um dia e vai a 136 vítimas; casos aumentam 54%

Subiu para 136 o número de mortes pelo novo coronavírus no estado de São Paulo, segundo balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira (31). Com 23 mortes registradas entre segunda (30) e terça-feira (31), estado tem recorde de mortes desde o início da pandemia, com cerca de uma confirmação por hora.

Os casos notificados também registraram maior aumento até aqui: de 1.517 para 2.339 no estado, incremento de 54%.

Os 23 novos mortos são 13 mulheres e 10 homens. Entre as vítimas femininas, duas eram adultas de 42 e 54 anos, com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da COVID-19. As outras onze mulheres tinham 69, 85, 86, 76, 84, 72, 64, 81, duas de 65 e 68.

No grupo masculino, estão inclusos um de 43 anos com comorbidades e outros dez com idades de 66, 79, 86, 89, 68, 90, 83, 78 e 63.

Agora, são 13 cidades de São Paulo com mortes, incluindo Campinas, no interior, e São Caetano do Sul, Santo André, Caieiras, na Grande São Paulo. Até o meio da última semana, apenas a capital registrava óbitos relacionados à Covid-19. Entretanto, desde então, já ocorreu pelo menos um óbito nos municípios de Vargem Grande Paulista, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Taboão da Serra, Embu das Artes, Sorocaba, Osasco, e Ribeirão Preto, além dos 4 novos citados desta terça.

Segue em investigação, por parte da Prefeitura, o histórico dos jovens de 26 e 33 anos, cujas mortes foram confirmadas no domingo (29). O levantamento busca saber se eles possuíam comorbidades, por exemplo.

