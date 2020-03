Coronavírus: Brasil tem 42 mortos em 24 horas e bate novo recorde

O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 201 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil — aumento de 42 mortos em 24h, maior número registrado no Brasil no período.

No total, são 5.717 casos oficiais confirmados no país — 1.138 diagnósticos confirmados em um dia — e 3,5% de letalidade, informou o ministério.

Carissa Etienne, diretora da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e diretora regional da OMS (Organização Mundial da Saúde) para as Américas, disse hoje que a pandemia do novo coronavírus vai “aumentar e piorar” na região antes de melhorar, assim como ocorreu em outras partes do mundo.

Segundo ela, a pandemia se intensificou na região na semana passada — até ontem 2.836 pessoas haviam morrido em decorrência da covid-19 e 163.068 casos oficiais foram registrados. No mundo, já são mais de 800 mil casos.

Fonte: uol.com.br