Terceiro caso suspeito de Coronavírus é investigado em Adamantina

Foi anunciado pela Secretaria de Saúde de Adamantina o terceiro caso suspeito de Coronavírus na cidade.

Segundo o órgão, a paciente é uma médica que apresentou os sintomas da doença e que após ser colocada em isolamento, aguarda que os resultados de exames fiquem prontos.

Por se tratar de um profissional da área da saúde, essa condição exige o isolamento, como orienta o Ministério da Saúde.

As amostras biológicas coletadas foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz.

Os casos anteriores registrados em Adamantina são de um homem de 31 anos que foi internado na Santa Casa de Misericórdia; um médico que também está em isolamento domiciliar e um quarto caso que foi atendido na Cidade Joia, porém, trata-se de um morador de Lucélia.

Todos os casos aguardam resultados dos exames.

Ao notar algum sintoma da doença, os pacientes devem primeiramente efetuar o contato via telefone com as seguintes unidades de saúde:

Centro de Saúde (Postão): (18) 3502-3145

UBS Nove de Julho (UniFAI 1): ESF Centro e ESF Vila Industrial: (18) 3522-5084

UBS Vila Jardim: ESF Vila Jardim, ESF Vila Jamil e ESF Jardim Brasil: (18) 3522-8041

ESF Jardim Adamantina: (18) 3522-4574

ESF Dorigo: (18) 3521-3536

UBS Vila Cicma: (18) 3502-3149

ESF Cecap: (18) 3522-5023

UBS Mário Covas: ESF Mário Covas I e ESF Mário Covas II: (18) 3522-2619