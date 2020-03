Prefeitura do Município de Adamantina alerta: Quarentena continua

O Comitê de Contingenciamento do Coronavírus de Adamantina realizou nesta segunda-feira (30) uma reunião onde foram reavaliadas as medidas tomadas pelo executivo municipal, onde abordou principalmente o decreto N°6.120, de 27 de março de 2020, que se refere ao atendimento presencial no comércio do município.

Conforme o Decreto 6.121, de 30 de março de 2020:

Fica autorizado aos estabelecimentos comerciais o trabalho interno com as medidas restritivas de número de colaboradores, podendo seus produtos serem vendidos pelo sistema “delivery”;

Fica autorizado aos estabelecimentos que atendem ao setor de construção civil a venda pelo sistema “delivery”;

É expressamente proibido qualquer tipo de atendimento presencial nos estabelecimentos referidos nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 6.120, de 27 de março de 2020.

As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

A reunião do comitê contou com a presença do Secretário de Saúde, Gustavo Taniguchi Rufino; a Secretária de Gabinete, Luciana Pereira; a Procuradora Geral Do Município, Cláudia Bitencurte Campos; Secretário de Fiscalização e Tributos, Gilmar Bosso; o Secretário de Educação, Osvaldo José; a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Andréia Regina Ribeiro; o representante do Poder Legislativo, Eder Do Nascimento Ruete; representante da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, Renato Sobral De Lima; representante da UNIMED, Maria Angélica Silva Bonfin; o Presidente do Sincomércio, Sérgio Vanderlei; e o 3° promotor de Justiça de Adamantina, Dr. Marlon Roberth de Sales.

Lembrando aos munícipes que, a quarentena continua, todos devem permanecer em suas residências, apenas saindo se for extremamente necessário. A recomendação é do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, e continua em vigor.

A Prefeitura do Município de Adamantina pede a colaboração de todos nesse momento.

Link do Decreto: http://www.adamantina.sp.gov.br/?pag=T0dRPU9EZz1PR009T1RnPQ==&id=2891&idtipolei=7