Padre morre ao cair de andaime

Na tarde deste sábado (28), morreu, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), o padre Orestes Gomes Filho, de 64 anos. Ele, que era conhecido por seu jeito carismático e festeiro, caiu de um andaime na zona rural da cidade.

Desde 2002, Orestes atuava como padre administrador da Paróquia de Nossa Senhora Menina, na Vila Maria.

Após a queda, ele chegou a ser socorrido ao Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina de Botucatu. Segundo a assessoria de imprensa da unidade hospitalar, foram feitas manobras de reanimação, mas o padre Orestes não resistiu.

“Perdemos o nosso pai espiritual, perdemos o nosso pároco, perdemos nosso amigo. Homem que, em vida, ensinou o valor de conquistar um sonho, menino do sítio, que, sem muito estudo, se tornou sacerdote. Homem destemido que fez de sua vida uma generosa oferta a Deus pelas paróquia que passou”, destacou a paróquia, em nota publicada em suas redes sociais. A igreja ainda fez questão de ressaltar, no texto, a alegria contagiante do padre.

O corpo foi velado e sepultado na Catedral Metropolitana ao lado de sacerdote e bispos de Botucatu. (JCNet)